Bundesliga: Hertha BSC – 1. FC Union Berlin, 1:4 (0:1)

Sheraldo Becker bediente Genki Haraguchi, der in der 30. Spielminute zum 1:0 einschoss. Bis der Unparteiische den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Timo Baumgartl beförderte das Leder zum 1:1 der Hertha in die Maschen (48.). Kurz darauf bereitete Niko Gießelmann das 2:1 des 1. FC Union Berlin durch Grischa Prömel vor (52.). Becker versenkte die Kugel zum 3:1 (73.). Union schraubte das Ergebnis in der 84. Minute mit dem 4:1 in die Höhe. Schließlich strich der 1. FC Union Berlin die Optimalausbeute gegen Hertha BSC ein.