Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth – Bayer 04 Leverkusen, 1:4 (1:2)

SpVgg Greuther Fürth erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Jetro Willems traf in der vierten Minute zur frühen Führung, nach einer Vorlage von Jessic Gaïtan Ngankam. Bayer zeigte sich wenig beeindruckt. In der siebten Minute schlug Patrik Schick mit dem Ausgleich zurück. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Sardar Azmoun in der 17. Minute. Zur Pause hatte Leverkusen eine hauchdünne Führung inne. Nach Vorlage von Azmoun markierte Paulo Henrique Sampaio Filho für den Gast das 3:1 (57.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Bayer 04 Leverkusen, als man das 4:1 besorgte (83.). Schlussendlich reklamierte Bayer einen Sieg in der Fremde für sich und wies SpVgg Greuther Fürth in die Schranken.