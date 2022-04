Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth – Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15:30 Uhr)

Auf fremden Plätzen läuft es für die Borussia bis dato bescheiden – die Ausbeute beschränkt sich auf magere zwölf Zähler. Die Gäste stehen aktuell auf Position zwölf und haben in der Tabelle viel Luft nach oben. Wer Gladbach als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 57 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. In der Verteidigung von Borussia Mönchengladbach stimmt es ganz und gar nicht: 52 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Nach 28 absolvierten Begegnungen stehen für die Borussia neun Siege, sieben Unentschieden und zwölf Niederlagen auf dem Konto. Zuletzt lief es recht ordentlich für Gladbach – acht Zähler aus den letzten fünf Partien lautet der Ertrag.