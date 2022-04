Bundesliga: Stuttgart rutsch t auf Relegationsplatz - Unentschieden in Mainz

Neben dem gelbgesperrten Atakan Karazor musste Matarazzo in Mainz auch auf Kapitän Wataru Endo verzichten (Corona-Infektion). Dafür rückte der österreichische Nationalspieler Sasa Kalajdzic, der wegen eines positiven Corona-Tests zuletzt gefehlt hatte, als Hoffnungsträger in der oft zu abschlussschwachen VfB-Offensive wieder in die Startelf.