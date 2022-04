Bundesliga: VfL Bochum 1848 – Bayer 04 Leverkusen (Sonntag, 15:30 Uhr)

Bayer will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge beim VfL punkten. Letzte Woche siegte der VfL Bochum 1848 gegen die TSG 1899 Hoffenheim mit 2:1. Damit liegt Bochum mit 35 Punkten jetzt im Tabellenmittelfeld. Am Samstag wies Leverkusen Hertha BSC mit 2:1 in die Schranken. Im Hinspiel erlitt der Gastgeber eine knappe 0:1-Niederlage gegen Bayer 04 Leverkusen. Springt dieses Mal mehr für den VfL heraus?