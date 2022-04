Bundesliga: VfL Bochum 1848 – FC Augsburg (Sonntag, 15:30 Uhr)

Am Sonntag trifft der VfL auf Augsburg. Am letzten Spieltag kassierte Bochum die 14. Saisonniederlage gegen den Sport-Club Freiburg. Am letzten Samstag verlief der Auftritt des FC Augsburg ernüchternd. Gegen Hertha BSC kassierte man eine 0:1-Niederlage. Der VfL Bochum 1848 kam im Hinspiel gegen den FCA zu einem knappen 3:2-Sieg. Wird das Rückspiel wieder eine enge Angelegenheit?