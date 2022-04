Bundesliga: VfL Wolfsburg – 1. FSV Mainz 05 (Freitag, 20:30 Uhr)

Beide Mannschaften bewegen sich derzeit in der unteren Hälfte der Tabelle. Mainz belegt mit 39 Punkten den neunten Rang, während Wolfsburg mit fünf Zählern weniger auf Platz 13 rangiert. Der 1. FSV Mainz 05 scheute sich auch vor robusten Aktionen nicht. Den Eindruck gewinnt man zumindest beim Blick in die Kartenstatistik, die 64, zwei und eine Rote Karte aufweist. Der VfL Wolfsburg wie auch der FSV haben in letzter Zeit wenig geglänzt, sodass beide aus den letzten fünf Partien jeweils nur einmal als Sieger vom Feld gingen.