Elfmeter in Augsburg: „Ein klarer Fehler, ja“

Jöllenbeck nahm die Fehlentscheidung ehrenhaft „auf meine Kappe“ und Stieler sogar ein wenig in Schutz, weil „ich vielleicht die Wahrnehmung auf dem Platz nicht sauber genug beschrieben habe“. Der 35 Jahre alte Arzt aus dem Breisgau machte aber auch deutlich: „Ich hätte mir schon gewünscht, dass ich dann korrigiert werde. Egal, was ich sage.“ So aber blieb ihm erst mal nur, sich bei Svensson zu entschuldigen.