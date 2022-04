FC Bayern Abo-Meister: Wird Dominanz in kommenden Jahren beendet? SPORT1-User weitgehend einig

Doch was geschieht in Zukunft? Wird in den kommenden Jahren ein nationaler Konkurrent wie RB Leipzig oder Borussia Dortmund den Bayern auch mal Paroli bieten und die Meisterschaft wegschnappen können? Oder sind die Münchner auch weiterhin das Maß aller Dinge und setzen ihre nationale Dominanz auch in den folgenden Jahren fort? (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)