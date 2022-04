FC Bayern: Salihamidzic mit klarer Ansage zur Lewandowski-Verlängerung - FCB-Star genießt größte Wertschätzung

Berichte, Lewandowski sei weitestgehend in der Kabine isoliert und zudem momentan unzufrieden, widerspricht der Sportvorstand vehement: „Ich habe grundsätzlich Lewandowski absolut entspannt gesehen. Er ist ein Vollprofi, möchte jeden Tag perfektes Training haben. Wenn er im Spiel kein Tor macht, sitzt der in der Kabine und ist stinksauer. Deswegen ist er so gut. Man muss ihn nehmen und managen können, aber er gibt das auch zurück. Ich sehe nicht, dass sich die Fronten verhärten sollten.“ (Einzelkritik zum FC Bayern)