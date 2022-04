Felix Zwayer wird nach Fürth-Remis kritisiert: "Nur bis dahin gut gepfiffen"

Nach seiner Rückkehr zeigte er einige gute Leistungen, stand hier und da aber auch wieder in der Kritik. Zuletzt nach dem Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League zwischen West Ham United und Olympique Lyon, in dem er Hammers-Verteidiger Aaron Cresswell in der Nachspielzeit der 1. Hälfte die Rote Karte gezeigt hatte.