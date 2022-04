Frankfurt mit Liga-Pleite im Gepäck nach Barcelona

Im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League müssen sich die Hessen beim haushohen Favoriten Barcelona am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) gewaltig steigern. Die Frankfurter knüpften kaum an den starken ersten Auftritt gegen Barca an (1:1) und kamen durch Filip Kostic (54.) nur zum zwischenzeitlichen Ausgleich.