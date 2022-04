Fürth hofft auf weitere Zusammenarbeit mit Trainer Leitl

Die SpVgg Greuther Fürth will auch nach dem nahenden Abstieg aus der Fußball-Bundesliga auf Trainer Stefan Leitl bauen. Es stehe außer Frage, "dass wir gerne mit ihm weitermachen würden", sagte Manager Rachid Azzouzi nach dem 0:2 (0:2) am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach bei Sky und ergänzte: "Wir sind in einem offenen, ehrlichen Austausch."