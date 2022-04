Gladbach will mit Sommer verlängern

Der 33-Jährige spielt seit 2014 für den fünfmaligen deutschen Meister. Zuletzt präsentierte sich der Schweizer Nationaltorhüter in bärenstarker Form. "Dass wir ihn unbedingt halten wollen, das weiß Yann, das habe ich ihm in einem persönlichen Gespräch bereits mitgeteilt", sagte Virkus: "Gerade in einer Situation, in der für den Klub ein gewisser Umbruch ansteht, spielt Yann eine immens wichtige Rolle."