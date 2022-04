Hertha-Trainer Magath warnt vor Bielefeld

Mit einem Sieg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Bielefeld hätte Hertha zumindest den Relegationsrang 16 sicher. Sollte Stuttgart parallel gegen den VfL Wolfsburg verlieren, wäre der Hauptstadtklub gerettet. In der Tabelle liegen die Berliner mit 32 Zählern auf Platz 15. Vier Punkte dahinter folgt der VfB. Danach kommt die Arminia (26), vor der Magath noch einmal warnte: "Das wird eine ganz harte Nuss in Bielefeld. Auf der Alm ist es sowieso schwierig zu spielen."