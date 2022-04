Leipzig gewinnt Kampf um die Königsklasse

Dominik Szoboszlai (70.) traf vor 26.119 Zuschauern für die Sachsen. Leipzig ist seit 14 Pflichtspielen ungeschlagen und geht mit breiter Brust ins Halbfinale des DFB-Pokals am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) gegen den formstarken Ligarivalen Union Berlin. Leverkusen kann sich nach dem Aus in allen Cup-Wettbewerben ganz auf den Endspurt in der Fußball-Bundesliga konzentrieren.