Nagelsmann: "Müssen liefern" - Coman und Hernandez fehlen

Die beiden Franzosen hätten nach dem Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen den FC Villarreal über muskuläre Probleme geklagt, sagte Nagelsmann auf der PK am Freitag. Er gehe bei beiden „nicht davon aus, dass sie mit nach Bielefeld fliegen. Das entscheiden wir am Samstag“. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)