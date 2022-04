Nagelsmann über Freiburgs Protest: "Verstehe es nicht"

Allerdings betonte Nagelsmann: "Das Urteil kann in meinen Augen nur in eine Richtung gehen." Zugunsten der Bayern. Er sei aber "nicht der Richter" und deshalb unsicher. Wäre sein Klub in einem ähnlich gelagerten Fall ein möglicher Profiteur, hätte er den Verantwortlichen "klar" davon abgeraten, Einspruch einzulegen.