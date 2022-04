Philipp Lahm sieht Dominanz von Ex-Klub Bayern kritisch: "Nicht gut natürlich"

Die Dominanz in der Bundesliga verzückt die eigenen Fans - sorgt aber auch für kritische Töne. Zum Beispiel vom langjährigen Bayern-Star Philipp Lahm: „Es ist nicht gut natürlich, das ist außer Frage. Ich glaube, dass es auch für die Bayern nicht so gut ist, dass sie schon so früh Meister sind“, sagte der Ex-Weltmeister im ZDF-Sportstudio.