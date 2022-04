Salihamidzic verteidigt Krüger: „Sind froh, dass sie unsere Teammanagerin ist“

Beim 4:1 in Freiburg hatten die Münchner in der 86. Minute für 16 Sekunden mit zwölf Mann gespielt, weil Kingsley Coman bei einem Doppelwechsel nicht rechtzeitig den Platz verlassen hatte. Die Konfusion war offensichtlich entstanden, weil Krüger versehentlich Comans alte Rückennummer 29 in die Wechsel-Anzeige eingegeben hatte. Der Franzose spielt inzwischen mit der 11.