Svensson zieht Bilanz

Svensson hatte die Mainzer in der vergangenen Saison aus schier aussichtsloser Situation noch vor dem Abstieg gerettet. Er wünsche sich jetzt bei aller auch berechtigten Kritik, "dass die Leute sehen, dass die Jungs viel richtig gemacht haben in dieser Saison und jetzt in einer Tabellensituation stehen, die kaum vorstellbar war vor 18 Monaten."