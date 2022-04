Tedesco ist "froh, dass wir so eine Ausgangssituation haben"

Auf Platz vier haben die Leipziger, die am Donnerstag die Titelchancen in der Europa League gegen Atalanta Bergamo (1:1) gewahrt hatten, derzeit vier Punkte Vorsprung auf den Tabellensechsten aus Hoffenheim. „Dass es aber bis zum letzten Spieltag unabhängig vom Ergebnis am Sonntag geht, das ist uns auch klar.“