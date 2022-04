VfL-Coach Reis wird trotz Sperre im Stadion sein

Beim 0:3 in Freiburg habe sein Team "ein schlechtes Spiel gemacht", so Reis, "aber die Mannschaft hat sich von Nackenschlägen immer schnell erholt. Wir werden fokussiert sein, wollen auf uns schauen und nicht auf andere Plätze. Am Sonntag können wir etwas ganz Großes erreichen." Bei einem Dreier wäre der Klassenerhalt perfekt. Zurzeit hat der VfL 36 Punkte auf dem Konto.