Vor badischem Duell: Streich als Geheimniskrämer

Trainer Christian Streich vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg hat sich vor dem badischen Duell am Samstag bei der TSG Hoffenheim (18.30 Uhr/Sky) als personeller Geheimniskrämer gezeigt. "Wir haben zwei, drei angeschlagene Spieler. Das will ich aber nicht weiter thematisieren", sagte Streich am Donnerstag: "Wie wir spielen wollen, hängt auch davon ab, ob sie spielen können."