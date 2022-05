Bundesliga: 1. FC Union Berlin – VfL Bochum 1848 (Samstag, 15:30 Uhr)

Auf des Gegners Platz hat der VfL Bochum 1848 noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst 14 Zählern unterstreicht. Der VfL befindet sich am 34. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte. Die passable Form von Bochum belegen sieben Zähler aus den letzten fünf Begegnungen.