Bundesliga: Adi Hütter bleibt Sieg gegen Ex-Klub Frankfurt verwehrt

Dass man damit in der Main-Metropole aktuell gut leben kann, da man in der Europa League im Finale steht, machte Sebastian Rode, der sich vor dem Spiel per Mikrofon an die Fans wandte, klar. „Da wir noch so viel vorhaben in dieser Saison, wollen wir uns Mittwoch auf dem Feld bedanken, damit wir auf dem Römer was zu feiern haben. Da können wir dann nochmal ein großes Dankeschön loswerden. Daher gilt es nochmal zehn Tage lang Vollgas zu geben und dann können wir uns in die Arme fallen und feiern.“ Die Fans reagierten mit lautem Applaus auf diese Ansage (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)