Bundesliga: FC Augsburg – SpVgg Greuther Fürth (Samstag, 15:30 Uhr)

Am Samstag spielt der FCA zum Saisonabschluss gegen die SpVgg. Augsburg erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 0:4 als Verlierer im Duell mit RB Leipzig hervor. Am letzten Spieltag nahm Fürth gegen Borussia Dortmund die 21. Niederlage in dieser Spielzeit hin. Tore gab es beim 0:0 im Hinspiel nicht zu sehen. Erwartet die Zuschauer im Rückspiel ein anderes Bild?