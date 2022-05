Bundesliga: Felix Magath von Spieltags-Neuerung irritiert: "Halte es für falsch"

„Ich war davon überrascht und halte es für falsch, dass man den vorletzten Spieltag auseinanderzieht“, sagte Magath am Freitag in der Spieltagspressekonferenz. Die bisherige Praxis - alle Teams treten gleichzeitig am Samstag um 15.30 Uhr an - habe sich bewährt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)