Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – Bayer 04 Leverkusen, 2:4 (2:1)

Für die TSG gab es in der Heimpartie gegen Bayer, an deren Ende eine 2:4-Niederlage stand, nichts zu holen. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Leverkusen wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel war beim 2:2 zwischen den beiden Mannschaften ohne einen Sieger geblieben.