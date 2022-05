Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – Bayer 04 Leverkusen (Samstag, 15:30 Uhr)

Insbesondere den Angriff von Bayer gilt es für Hoffenheim in Schach zu halten. Durchschnittlich lässt Leverkusen den Ball mehr als zweimal pro Partie im Netz zappeln. Körperlos agierte die TSG in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik (81-0-0) bestätigt. Ob sich Bayer 04 Leverkusen davon beeindrucken lässt?