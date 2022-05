Effektive Unioner schlagen Freiburg im Kampf um Europa

Auf Rechenspiele hatte Streich vor der Partie verzichtet. "Ich möchte nicht nervös, sondern gelassen sein", sagte er, nachdem der Sport-Club bereits in der Vorwoche den Einzug in den Europacup gesichert hatte. Im Vergleich zum Spektakel in Hoffenheim (4:3) wechselte Streich einmal, Woo-Yeong Jeong startete für Manuel Gulde.