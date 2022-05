Felix Magath erklärt Bayern-Kritik! Hertha-Trainer äußert sich vor Mainz-Spiel zum Rekordmeister

Vor der Partie der Berliner gegen Mainz hat sich Magath nochmal zu der Thematik geäußert – und seine Kritik erklärt. „Ich habe nach dem Spiel in Bielefeld unter dem Eindruck des Ergebnisses und dass ich im Hinterkopf hatte, dass die Bayern jetzt Amateure einsetzen wollen, nur laut gedacht, dass es nicht so in Ordnung ist, wenn man die letzten Spiele nicht mehr mitspielen will, sondern nutzen will, um irgendetwas zu experimentieren“, sagte der 68-Jährige bei Sky. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)