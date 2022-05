Gladbach startet Vorbereitung am 26. Juni

Borussia Mönchengladbach wird am 26. Juni die Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga aufnehmen. Sein Trainingslager bestreitet der fünfmalige deutsche Meister wie gewohnt in Rottach-Egern am Tegernsee (3. bis 10. Juli). Das gab der Klub am Freitag bekannt. Testspiele sind gegen Rot-Weiss Essen (1. Juli), 1860 München (10. Juli), Standard Lüttich (16. Juli) und Real Sociedad San Sebastian (23. Juli) geplant.