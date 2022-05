Gladbach vor Spiel gegen die Ukraine

Für Borussia Mönchengladbach ist das Benefizspiel gegen die Fußball-Nationalmannschaft der Ukraine am Mittwoch (20.45 Uhr) eine Selbstverständlichkeit. „Wir sind noch mitten im Spielbetrieb, aber daran war kein Gedanke“, sagte Geschäftsführer Stephan Schippers am Montag: „Wir tun alles, was wir tun können. Dieser Krieg ist unvorstellbar und verabscheuungswürdig. Wir wollen dem ukrainischen Fußball eine Plattform bieten.“