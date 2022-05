Hoeneß feiert runden Geburtstag mit gemischten Gefühlen

Die TSG hat eine enttäuschende Saison absolviert und die Teilnahme am Europacup verpasst, zuletzt standen acht Partien ohne Sieg zu Buche. "Wir haben Redebedarf in allen Bereichen", sagte Hoeneß, der dennoch allen Klubmitarbeitern an seinem Geburtstag ein Eis spendierte.