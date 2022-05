Laimer schließt Abschied in Leipzig nicht aus

Der 24-Jährige besitzt in Leipzig noch einen Vertrag bis Juni 2023. Eine Entscheidung soll aber erst nach dem DFB-Pokalfinale am 21. Mai gegen den SC Freiburg fallen. "Es ist wichtig, sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren, weil es keinen Sinn hat, sich Gedanken über was anderes zu machen, wenn du hier noch nicht fertig bist", sagte Laimer. Es gebe "keinen Stress, schnell etwas zu entscheiden", so der Mittelfeldspieler.