Leipzig auf Königsklassen-Kampf fokussiert

Bei RB Leipzig soll das DFB-Pokalfinale keinen Einfluss auf den Kampf um die Königsklasse am letzten Bundesliga-Spieltag haben. „Berlin ist irgendwo im tiefsten Hinterkopf vielleicht“, sagte RB-Trainer Domenico Tedesco vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Arminia Bielefeld: „Wir spielen Samstag unser Finale in der Bundesliga. Wir freuen uns darauf, da geht es um die Wurst.“