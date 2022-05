Magath ohne Angst vor BVB und möglicher Relegation

"Wir haben das Minimalziel Platz 16 erreicht, das Maximalziel Platz 15 leider noch nicht", sagte Magath: "Wir müssen nachsitzen, aber es ist noch alles drin. Es liegt an uns, wir müssen so auftreten wie beim Sieg in Augsburg. Da haben wir gekämpft, haben mit Leidenschaft jeden Zweikampf angenommen, haben 90 Minuten alles rausgehauen. Das erwarte ich jetzt auch in Dortmund."