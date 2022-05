Trotz Haaland-Abgang: Jamal Musiala glaubt an starken BVB

Bei der WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) hofft der 19-Jährige auf eine führende Rolle als Stammspieler. „Das traue ich mir zu. Aber egal, ob ich in der Startelf bin oder Joker, ich will bereit sein und dem Team helfen. Ich will helfen, dass wir weit kommen“, sagte Musiala.