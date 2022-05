VfB vor Abstiegsfinale: "Können mit Druck umgehen"

Nur mit einem Sieg kann der VfB noch die Relegation vermeiden. Allerdings müsste in diesem Fall Konkurrent Hertha BSC in Dortmund verlieren. Er werde das Ergebnis der Berliner „sicher mitbekommen. Jemand erzählt es immer auf der Bank“, so der VfB-Coach, „aber darauf liegt nicht unser Fokus. Wir schauen nur auf uns und unsere Leistung.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)