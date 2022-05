Walter will mit Aufstieg „Fans und Stadt glücklich machen“

Die Norddeutschen gehen mit einem 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel im Berliner Olympiastadion in die mit 57.000 Besuchern ausverkaufte Partie. Doch darauf, so der 46-Jährige, würden sich seine Profis nicht ausruhen: "Es ist erst Halbzeit, und in der Halbzeit freut man sich noch nicht."