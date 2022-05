"Wieder was gewinnen": Baumgart setzt sich neue Ziele mit dem FC

Unter Baumgart schaffte der im vergangenen Jahr stark abstiegsbedrohte Klub in dieser Saison den Einzug in den Europapokal, nun warten neue Herausforderungen auf die Mannschaft und das Trainerteam - mit vielen weiteren Terminen. "Wir brauchen viele gesunde Spieler. Aber ob ich jetzt jede Position dreifach besetzt haben muss, kann ich noch nicht sagen", erklärte Baumgart: "Selbst die Jungs haben ja noch nicht in der Frequenz gespielt."