Bundesliga: Das fehlt Borussia Dortmund laut Kevin Großkreutz - und welches Erbe Edin Terzic antreten kann

In der aktuellen Mannschaft sieht er diese Eigenschaft vor allem bei einem Profi. „Wenn ich an Bellingham denke: Der macht das überragend. Solche Spieler brauchst du.“ Allerdings brauche es auch eine Konstanz in der Mannschaft, weswegen er hoffe, „dass er etwas länger bleibt als nur noch ein, zwei Jahre.“ (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)