FC Bayern: Hasan Salihamidzic geht weiter von Verbleib von Robert Lewandowski aus

„Also bis jetzt sind es 100 Prozent. Am 12. Juli ist sein erster Arbeitstag, da erwarte ich ihn. Ich beschäftige mich jetzt aber nicht damit, denn wir haben andere Sachen zu tun gehabt“, sagte der 45-Jährige im Sky-Interview in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit, dass Lewandowski in der kommenden Saison noch das Bayern-Trikot tragen wird.