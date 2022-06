FC Bayern: Julian Nagelsmann überrascht von Sadio Mané

„Das ist außergewöhnlich bei einem Spieler mit so einem großen Namen. Er hat ganz zurückhaltend gesagt, er kann sich jede Position vorstellen. Das erlebt man selten in einem ersten Gespräch, dass sich ein Spieler total in den Dienst des Vereins und dem Trainer zur Verfügung stellt. Danach war unser Drang noch größer, den Transfer über die Bühne zu kriegen“, sagte Nagelsmann. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)