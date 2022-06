Fußball: Junuzovic beendet seine Karriere und wird Co-Trainer

„Ausschlaggebend dafür war vor allem die Möglichkeit, beim FC Liefering als Co-Trainer beginnen und damit weiterhin mittendrin im Profifußball bleiben zu können. Ich habe hier in Salzburg sowohl sportlich als auch persönlich so viele gute Erfahrungen gemacht, dass ich die berufliche Chance in diesem tollen Umfeld nutzen möchte. Ich freue mich auf diesen neuen Lebensabschnitt“, wird der 34-Jährige zitiert.