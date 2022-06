Hajto kritisiert Lewandowski: „Intern besprechen müssen“

„Ich finde das nicht gut. Natürlich darf er sagen ‚Ich will weg!‘ Zwei so große Namen - da war es klar, dass es öffentlich knallt. Oliver Kahn (Vorstandschef der Bayern, d. Red.) sagte, er habe ein Angebot abgegeben, Robert meinte aber, er hätte keines bekommen. Er ist einfach zutiefst enttäuscht“, sagte Hajto. Aber: „Es war der falsche Zeitpunkt, in der Nationalmannschaft über den FC Bayern zu sprechen.“