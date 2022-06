Hertha holt Ex-Schalker Kenny zurück in die Bundesliga

In der Saison 2019/20 war Kenny an Schalke 04 ausgeliehen und verbuchte in 31 Ligaspielen zwei Tore und drei Vorlagen. Schon im Frühjahr hatte Kenny eine Rückkehr in die Bundesliga angedeutet: „Ich schätze die Bundesliga und die Spielweise dort sehr und kann mir gut vorstellen, wieder da zu spielen.“ Bei Everton kam der Rechtsfuß in der vergangenen Saison lediglich auf 15 Einsätze.