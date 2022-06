Medien: Haller-Transfer zum BVB vor dem Abschluss

Haller, der am Mittwoch 28 Jahre alt wird, ist noch bis 2024 an Ajax gebunden. Der niederländische Rekordmeister hat bereits Trainer Erik ten Hag (Manchester United) sowie die Profis Noussair Mazraoui und Ryan Gravenberch (beide Bayern München) verloren. Haller, der für die ivorische Nationalmannschaft spielt, kommt für Ajax in 65 Pflichtspielen auf 47 Treffer.