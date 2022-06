TSG-Trainingsauftakt: Breitenreiter startet in den neuen Job

Seine Premiere an der Seitenlinie feiert der Coach am Samstag bei einem Testspiel beim Regionalligisten Astoria Walldorf. Das Trainingslager steht vom 11. bis 17. Juli in Kitzbühel auf dem Programm. In der ersten Runde des DFB-Pokals muss die TSG Ende Juli beim Regionalligisten SV Rödinghausen antreten. Den Bundesliga-Auftakt eine Woche später bestreiten die Hoffenheimer bei Borussia Mönchengladbach.